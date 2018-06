Geen kunstgrasveld, wel oefenhoeken met kunstgras in Loppersum

Voetbalclubs in de gemeente Loppersum hoeven niet te rekenen op een kunstgrasveld (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

Voetbalclubs in de gemeente Loppersum hoeven niet te rekenen op een kunstgrasveld. Wel wil de gemeente geld beschikbaar stellen om oefenhoeken te voorzien van kunstgras, zodat voetballers ook bij slecht weer een balletje kunnen trappen.

Dat bleek maandagavond bij de bespreking van de plannen voor de komende jaren, de zogenoemde algemene beschouwingen in de gemeenteraad.

Nieuwe grasmat

Loppersum pakt in de zomer het hoofdveld van SC Loppersum en het tweede veld van De Fivel in Zeerijp aan; die krijgen een nieuwe mat. De hoofdvelden van VV Middelstum en De Fivel zijn vorig jaar al onder handen genomen.

Je hoort met klei aan de knieën thuis te komen en niet met korrels van autobanden Bé Schollema - wethouder

Oppositiepartij Loppersum Vooruit stelde voor om één kunstgrasveld aan te leggen, waar alle clubs in de gemeente gebruik van kunnen maken. PvdA-raadslid Chris Bultje zei daarop bang te zijn voor de strijd tussen de ene kant van de Eemshavenweg (SC Loppersum) en de andere kant van die weg (VV Middelstum).

Eerder liet wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) al weten niks te zien in kunstgras: 'Je hoort met klei aan de knieën thuis te komen en niet met korrels van autobanden.'

Onbewaakte spoorwegovergangen

Naast geld voor kunstgras oefenhoeken doet de raad ook een oproep om de onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente aan te pakken. In Loppersum zijn hier nog drie van. Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) was het met VVD-raadslid Bert-Jan Huizing eens om eerst de overweg aan de Sjuxumerweg te beveiligen, omdat daar het meeste verkeer langskomt.

Het is een van de laatste algemene beschouwingen van Loppersum, omdat die gemeente in 2021 fuseert met Delfzijl en Appingedam. Verschillende partijen, waaronder de PvdA, roepen op om niet al teveel geld te besteden aan het afscheid van de gemeente.

'Afscheidsfonteinen'

'We hebben de feestjes van Het Hogeland gevolgd, voor ons hoeft dat niet. Wij willen geen pot verteren', zegt Lies Oldenhof van de PvdA. GroenLinks-raadslid Leo van Esch grapte dat niet alle zeventien dorpen straks opgescheept moeten zitten met een 'afscheidsfontein'.

[Chris Bultje - PvdA-raadslid:Het wordt straks een kwestie van keuzes maken]

Keuzes maken

Over de gehele linie staat de gemeente Loppersum er financieel gezien redelijk voor. De gemeente schrijft weliswaar zwarte cijfers, maar heeft weinig geld voor nieuwe plannen.

Heet hangijzer is daarom ook het plan om 37 kilometer aan gemeentelijke wegen de komende jaren te verbreden. Dat kost 1,3 miljoen euro. De raad neemt daar binnenkort een besluit over. 'Het wordt straks een kwestie van keuzes maken', besluit PvdA-raadslid Chris Bultje.

Lees ook:

- Loppersum en Zeerijp krijgen nieuwe (échte) voetbalvelden

- Bredere wegen moeten zorgen voor verkeersveiliger Loppersum