Vrouw op fiets aangereden door auto (Foto: De Vries Media)

Bij een aanrijding op de Woldweg in Appingedam is maandagavond een fietsster gewond geraakt. Een automobilist wilde de Wijkstraat in rijden, maar zag hierbij de fietsster vermoedelijk over het hoofd en kwam hard in botsing.

Het is onbekend of het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis. Zowel de fiets als de auto raakten beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.