Zestien Groninger overheden kopen samen duurzame energie uit de regio

Alle energie voor de honderden publieke gebouwen, bruggen, sluizen en straatverlichting in de provincie wordt voortaan lokaal opgewekt. Dat gebeurt dankzij een afspraak tussen dertien Groninger gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst.

Zij kopen hun groene stroom in bij Eneco en Energie VanOns, de lokale organisatie die energie verkoopt van de Groningse energiecoöperaties.

Rimpels glad gestreken

Voordat 16 overheden samen een energiecontract af konden sluiten, was er heel wat werk te verzetten. Elke partij had immers al een bestaand contract om na te leven. Bovendien moest de nodige expertise in huis worden gehaald. Gedeputeerde Nienke Homan legt uit hoe alle rimpels uiteindelijk glad werden gestreken.

'Door heel veel uitzoekwerk en geregel. En het 'Groninger bod' dat we ooit aan het Rijk hebben gedaan, heeft ons daar heel erg bij geholpen. Daarin staat dat Groningen nu energieleverancier voor Nederlands gas is, maar dat we dat willen worden voor duurzame energie. Aangezien dat bod al door alle gemeenten is ondertekend, hebben we gezegd: daar moeten we nu ook echt gehoor aan geven.'

Geld blijft in de regio

Het totale stroomverbruik dat door de nieuwe samenwerking groen ingekocht wordt, komt neer op circa 60 miljoen kWh per jaar. Goed voor 17.000 huishoudens. 'Hiermee slaan we als provincie een grote slag in onze duurzaamheidsdoelstelling', vertelt Homan trots.

'Als Provincie Groningen geven we graag het goede voorbeeld door energie te besparen én duurzaam in te kopen. Bovendien is het lokale energie van de coöperaties. Het geld blijft daarmee dus binnen de regio. Ik kan dus alle Groningers dus aanraden om zich bij een energiecoöperaties aan te sluiten.'

Het afgesloten contract met Eneco en Energie VanOns heeft een eerste looptijd van 5 jaar. Als blijkt dat er voldoende stroom wordt opgewekt, komt daar nog eens tien jaar bij.

