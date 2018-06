Rodenboog is blij dat raad niet 'rollebollend over straat ging'

In zijn laatste échte raadsvergadering gaf burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum complimenten. De scheidend burgervader is blij dat de raad het altijd unaniem met elkaar eens is in de aardbevingsproblematiek.

De 65-jarige Rodenboog stopt op 1 juli als burgemeester van Loppersum. De afgelopen zes jaar heeft hij zich intensief beziggehouden met de problemen rond de gaswinning.

Niet rollebollend de straat over

Bij de algemene beschouwingen maandagavond, waarin de raad bespreekt hoe de gemeente er nu voor staat, zei Rodenboog trots te zijn op de manier waarop de raadsleden omgaan met het voortslepende dossier.

'Het is ons gelukt om eenduidig op te treden. We zijn niet rollebollend over straat gegaan, maar spraken ons telkens unaniem uit. Mijn complimenten dat dit gelukt is', zei Rodenboog. Hij krijgt naar eigen zeggen vaak vragen uit andere gemeentes hoe hem dat lukt.

Brandbrief

Het meest recente voorbeeld is de gezamenlijke brandbrief die de raad vorige week naar de Tweede Kamer stuurde over het tijdelijk stopzetten van de versterking van 1.588 huizen in het gebied.

Minister Eric Wiebes wil eerst weten wat het effect is van het dichtdraaien van de gaskraan in 2030. De eerste resultaten worden op 1 juli verwacht. De Tweede Kamer debatteerde er vorige week donderdag over.

Heeft het geholpen?

'U bent ontzettend scherp geweest, en dat is overgeslagen op mij. Die brief is goed geland in den lande', zegt Rodenboog. Toch is hij teleurgesteld over het resultaat: 'Dat is 0,0. Maar ik ben gewend aan dit soort Kamerdebatten.'

'Het heeft wel geholpen dat de minister nu ook daadwerkelijk duidelijkheid moet geven op 1 juli. Als blijkt dat er dan nog veel vervolgonderzoek nodig is, wordt de versterking op basis van de oude afspraken vervolgd.'

De raad komt deze maand nog één keer bij elkaar tijdens een bijzondere raadsvergadering, waarin de raadsleden afscheid nemen van burgemeester Rodenboog.

