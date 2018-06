Deel dit artikel:











Politie pakt mensensmokkelaars in Ter Apel (Foto: RTV Noord)

De politie heeft in Ter Apel twee mensensmokkelaars aangehouden. De twee zaten in een busje dat twee gezinnen met drie kinderen vervoerde. Een van die kinderen was een baby.

Het busje was ingericht als een grote slaapplek. Agenten betrapten de smokkelaars vrijdag toen ze de gezinnen wilden afzetten op de Nulweg, vlakbij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De twee verdachten zijn in hechtenis genomen. De gezinnen zijn naar het asielzoekerscentrum gebracht.