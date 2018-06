Groninger komt met wandel- en hardloopapp na hartstilstand

Een hardloop- en wandel-app die je in de benen krijgt en gezonder moet maken. Die wordt dinsdag gelanceerd door het Groninger bedijf Imagine Run in samenwerking met de Hartstichting.

Met de app kan je aangeven dat je wil wandelen of hardlopen. Als je hebt aangegeven of je wilt lopen voor een betere gezondheid (3 of 5 kilometer) of voor een betere conditie (langere routes), worden drie routes voor je berekend op een kaart. Bij alledrie de routes begin én eindig je op je huidige locatie. Tijdens het lopen laat de kaart zien waar je naartoe moet.

Hartstilstand

Image Run is van de Groninger zakenman Edwin Kuipers en oud-journalist Jacques de Krom. Kuipers, ook directeur van Crowdynews, overleefde twee jaar geleden ternauwernood een hartstilstand. Tijdens zijn herstel wilde hij niet steeds het zelfde rondje lopen en bedacht hij de app, die meerdere routes aanbiedt.

Overal in de wereld, maar toch niet helemaal

Omdat de app de routes ter plekke berekent, is hij overal in de wereld te gebruiken. Hij is dan ook uitgevoerd in het Nederlands en Engels. Wel werkt ie nog niet helemaal vlekkeloos: een gebruiker meldt in een recensie dat de app je over een autoweg kan sturen waar voetgangers verboden zijn.

Trainingsschema's

Ook oud-marathonloper en Olympisch sporter Gerard Nijboer werkte mee aan de app met verschillende trainingsschema's, van 2 tot en met 40 kilometer wandelen en van 4 tot en met 12 weken tijd. In de app dien je allerlei informatie over jezelf in te vullen en een account aan te maken om ermee te kunnen starten.

Via de Hartstichting Imagine Run-app wordt op 29 september op Wereld Hart Dag een speciaal loopevenement georganiseerd. De app voor iPhone en Android is al te downloaden.

Lees ook:

- Berichtjes naar de toekomst versturen met de Groningse app Space Time

- Groningse app Mr. Chadd helpt 25 leerlingen per minuut bij hun huiswerk

- Miljoeneninvestering voor Groningse Crowdynews