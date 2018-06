Opnieuw storing in tafelbrug Zuidhorn

Er zat geen beweging meer in. De tafelbrug over het van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn wilde niet meer omhoog. De storing begon dinsdagmorgen vroeg om half vijf.

Het scheepvaartverkeer kon er op dat moment niet langs. Het wegverkeer had geen problemen. Intussen is de brug via een noodgreep bediend, zodat de schepen verder konden varen.

Monteurs

Monteurs zijn bezig om te kijken wat er nu precies aan de hand is.

Lees ook:

- Storing aan tafelbrug in Zuidhorn verholpen (mei)

- Tafelbrug bij Zuidhorn is weer gerepareerd (april)