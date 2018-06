FC Groningen begint competitie uit tegen Vitesse

FC Groningen moet de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen naar Arnhem voor een uitwedstrijd tegen Vitesse. Dat blijkt uit het concept programma betaald voetbal, dat de KNVB dinsdagochtend heeft gepubliceerd.

De competitie begint op vrijdag 10 augustus met PEC Zwolle - sc Heerenveen. Op zondag 12 augustus om 14.30 uur komt FC Groningen in actie. Het FC Emmen van Dick Lukkien begint ook 'uit', tegen ADO Den Haag. Ook die wedstrijd wordt op zondag 12 augustus (12.15 uur) gespeeld.

Derby tegen FC Emmen

Op zondag 16 december (14.30 uur) spelen spelen beide clubs voor het eerst tegen elkaar. FC Emmen moet dan naar het Noordlease Stadion. Op zondag 28 april om 14.30 uur vindt de return plaats op de Oude Meerdijk. Dat is de een-na-laatste reguliere speelronde van het seizoen.

Derby van het Noorden

De officiële Derby van het Noorden wordt op 11 november voor het eerst gespeeld. Sc Heerenveen komt dan om 12.15 uur naar Groningen. Op zondag 14 april om 14.30 uur is de return in Friesland.

Topdrie

De traditionele topdrie komt op zaterdag 27 oktober (PSV), zondag 17 februari (Feyenoord) en zondag 21 april (Ajax) naar Groningen. Lukkien kan op zondag 9 december (Feyenoord), zondag 20 januari (PSV) en woensdag 3 april (Ajax) bezoek verwachten van de grootste clubs van Nederland.

Videoscheidsrechter

Op de zondagen begint de 'vroege wedstrijd' een kwartier eerder vanwege de invoering van de videoscheidsrechter. Omdat wedstrijden daardoor mogelijk uitlopen, wordt om 12.15 uur al afgetrapt.

Het speelschema is een concept, dus na overleg met de clubs kan de KNVB er nog wijzigingen in aanbrengen. Ook is het afhankelijk van Europese prestaties van een aantal clubs of sommige data nog worden aangepast.

Het concept van de KNVB is hier te lezen