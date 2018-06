Deel dit artikel:











Actie voor behoud Fries roodbonte koeien bij provinciehuis Het videoscherm voor de deur van het provinciehuis (Foto: Nico Swart/RTV Noord) Het videoscherm voor de deur van het provinciehuis (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Het kan niemand ontgaan die het provinciehuis in Stad in of uit wil: voor de hoofdingang wordt sinds dinsdagochtend op een scherm van twee bij drie meter 24 uur achter elkaar een filmpje vertoond over Fries roodbonte koeien die in gevaar zijn.

Het is een actie van de Doezumer veehouder Herman van Vliet, die strijdt voor behoud van de koeien van de familie Woldring uit Haren. Fosfaatrechten Ze hebben onvoldoende fosfaatrechten om alle dieren te kunnen houden. Dat komt doordat de peildatum voor het toekennen van die rechten in juni 2015 was, precies op het moment dat de Woldrings door sterfte veel minder koeien hadden. Statement Daarna brachten ze het aantal koeien weer op peil. Het kan niet uit om voor die aanwas nieuwe fosfaatrechten te kopen. Voor de helft van hun 160 koeien dreigt nu de slacht. 'Daarom staan we hier, om een statement te maken', zegt Van Vliet. Dit is het filmpje dat vertoond wordt:

Lees ook: - Petitie voor behoud Friese roodbonte koeien bijna 9500 keer getekend

- Doezumer start petitie voor behoud Fries roodbont koeien in Haren

- 'Je kunt Fries roodbonte koeien niet in een weckfles doen en ze er later weer uithalen'