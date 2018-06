5G-experiment Groningen breidt uit... naar de ruimte

Hoe kunnen satellietinformatie en het 5G-netwerk elkaar versterken? Dat kan nu worden worden uitgezocht door bedrijven en initiatieven die in Groningen experimenteren met 5G.

5Groningen kondigt dinsdagochtend een samenwerking aan met de Europese ruimteorganisatie ESA. Zo moeten experimenten voortaan gebruik kunnen maken van satellietinformatie.

Handige toevoeging

Satellietinformatie is een handige toevoeging voor de '5G-proeftuin' die Groningen heet, zegt programmamanager Peter Rake. 'Denk aan exacte locatiebepaling tot tien centimer nauwkeurig, en informatie over weersomstandigheden en bodemgesteldheid. Maar ook aan gebieden waar 5G niet beschikbaar is, zoals op de open zee.'

Denk aan exacte locatiebepaling en informatie over weersomstandigheden en bodemgesteldheid Peter Rake - 5Groningen

Voor drones en boten, bijvoorbeeld

Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij het inzetten van drones. Door satellietcommunicatie kan een stabiele internetverbinding met de drone worden opgezet, ook in gebieden waar geen 3G- of 4G-internet is.

'Binnen een andere pilot op zee kan met behulp van satellietpositionering en navigatie de positie van een schip exact weergegeven worden en realtime de status van de lading worden gemonitord. Satellietaardobservatie geeft informatie over bijvoorbeeld weersomstandigheden en de diepte van vaarwegen', beschrijft 5Groningen als ander voorbeeld.

'Prachtige kansen'

De komende maanden wordt bekeken welke initiatieven nog meer kunnen worden toegevoegd. Europese bedrijven worden uitgenodigd om hun ideeën en projecten in te dienen.

'Dit biedt prachtige nieuwe kansen voor ondernemers uit Noord- en Midden-Groningen', stelt Rake. 'Daarnaast zetten we Groningen zo op de kaart bij grote Europese bedrijven.' Ook Rita Ronaldo van ESA is positief: 'Hier zullen veel toekomstige gebruikers profijt van hebben.'

Voorlopig nog geen 5G

De samenwerking met ESA komt op een goed moment voor het Groningse 5G-experiment, waarin experimenteren met écht 5G-internet nog niet mogelijk is. Dat komt omdat Defensie in Burum haar 5G-frequentie bewaakt voor haar eigen doeleinden. Later dit jaar wordt er een beslissing genomen over het vrijgeven van de frequentie. Tot die tijd behelst het 5G-project in Groningen eigenlijk het 'stapelen van 4G-frequenties.'

Lees ook:

- 5G-experiment wordt nog dit jaar uitgebreid naar Noord-Groningen

- Afgeslankte versie van 5G-experiment door verbod op 'Burum-frequentie'

- Staatssecretaris: '5G in Groningen via Burum is onverantwoord'

- 5G in Groningen: Max Verstappen met een snelheidsbegrenzer

- 'Serieuze zorgen' over ontwikkeling 5G-internet in Groningen