Hervormde Sebastiaankerk in Bierum krijgt financiële injectie voor opknapbeurt

177.835 euro. Dat is het bedrag dat de Sebastiaankerk in Bierum krijgt van minister Van Engelshoven om de kerk op te knappen.

De bewindsvrouw stelt in totaal 34 miljoen euro beschikbaar voor renovatie van monumentale gebouwen in Nederland. De hervormde kerk in Bierum is het enige monument in Groningen dat geld krijgt uit Den Haag.

Wel krijgen de Groninger molens een deel van een bedrag van 3,5 miljoen euro, dat bedoeld is voor het opknappen van molens in heel Nederland.

Steunbeer

De 13e eeuwse Sebastiaankerk is bekend van zijn grote steunbeer aan de toren. In de kerk bevinden zich afbeeldingen van Christus, Catharina met het rad, Sebastiaan (de derde-eeuwse martelaar waarnaar de kerk vernoemd is) en Maria met kind.

Deze schilderingen hebben eeuwenlang verstopt gezeten onder een kalklaag, en zijn na restauraties weer tevoorschijn gekomen.