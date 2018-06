Hoogleraar Jouke van Dijk nieuwe voorzitter SER Noord-Nederland

Jouke van Dijk is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad Noord-Nederland. Hij is de opvolger van Frans Jaspers, die de SER de afgelopen jaren bestuurde.

Van Dijk, in het dagelijks leven hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse bij de Rijksuniversiteit Groningen, is geen onbekende voor de SER. Tot 2015 was hij onafhankelijk lid en gaf hij advies op het gebied van arbeidsmarkt en scholing.

Verandering

De Sociaal Economische Raad staat met Van Dijk aan het roer voor een verandering. De adviesraad wordt kleiner en bestaat uit negen leden.

De noordelijke SER werd tot dusver gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de nationale SER en de provincie. Het SNN stopt met deze bijdrage, waardoor de provincie en de nationale Sociaal Economische Raad de voornaamste financiers van de SER Noord-Nederland zijn.

Advies

De Sociaal Economische Raad Noord-Nederland adviseert de provincie Groningen op het gebied van economische ontwikkelingen, infrastructurele projecten en arbeidsmarktbeleid.