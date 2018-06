Aardbevingsnieuws mei 2018: Hans Alders stapt op

In de laatste dagen van mei 2018 stapt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op. Het is een van de opvallende gebeurtenissen in het aardbevingsnieuws van mei 2018.

Alders stapt op om vastlopen versterkingsoperatie

Hij was aangesteld vanuit het ministerie van Economische Zaken (EZ) om Groningen meer op een lijn te krijgen met 'Den Haag' als het gaat om gaswinning en aardbevingen. Maar drie jaar later gooit Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders de handdoek in de ring. Alders schrijft in een paginalange opstapbrief dat hij zich niet langer serieus genomen voelt door Den Haag.

Een andere reden, zo schrijft Alders, is dat minister Eric Wiebes van EZ eigenhandig besluit om de versterking van 1588 huizen die al in de versterkingsmolen zaten, stil te leggen.

Dit druist volgens Alders rechtstreeks in tegen de gemaakte afspraken om Groningen en Den Haag samen te laten overleggen. Al eerder dreigden Groningse instanties en overheden van tafel te gaan bij overleg over het remmen van de versterkingsoperatie. Op 22 mei klapte het overleg officieel.

Wiebes: 'Vertrek Alders is teken nieuwe verhoudingen'

Wiebes doet het vertrek af als een teken aan de wand van nieuwe verhoudingen. 'In plaats van een voortdurende gaswinning, geflankeerd door een massale schadevergoedings-, herstel- en versterkingsoperatie, is er nu reëel zicht op een afnemend bevingsrisico.' Daarom wil de minister eerst wachten op advies over de versterking van onder meer Staatstoezicht op de Mijnen.

In de Voorjaarsnota van minister Hoekstra van Financiën staat dat 'het herstel en de versteviging van de beschadigde huizen niet hoeft te worden betaald uit de bestaande begroting. Dit geld komt uit de staatskas, waardoor het afbouwen van de staatsschuld minder snel gaat.'

Het KNMI houdt er ondanks het terugbrengen van de gaswinning rekening mee dat de aardbevingen nog vele jaren kunnen doorgaan.

Reacties op Alders: 'NAM weer dicht op kwestie'

Het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging zeggen na het opstappen van Alders dat de NAM dichter op de schadeafhandeling zit dan ooit. In Ten Boer zegt wethouder IJzebrand Rijzebol 'dieper in het moeras dan ooit tevoren' te zitten.

In Appingedam krijgt Alders bij een bijeenkomst over de versterking een staande ovatie tijdens zijn laatste optreden als NCG. Juist in de Damster wijk Opwierde-Zuid is veel vertraging bij de versterkingen van woningen.

De politieke oppositie in de Tweede Kamer zegt begrip te hebben voor de keuze van Alders. Economische Zaken laat weten dat het instituut NCG, dat onder Alders honderden medewerkers omvatte, blijft bestaan.

Ook burgemeester Rodenboog stopt er mee

Een dag voor het opstappen van Alders, meldt burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum zijn functie neer te leggen. 'Elk moment van vertrek is lastig, maar als ik wil wachten tot alles goed geregeld is, kan ik nog wel honderd jaar wachten', besluit Rodenboog. Hij bekleedde het ambt vijftien jaar en was ook woordvoerder van andere getroffen gemeenten.

Onvrede over afwikkelen oude schades

De NAM gaat onder Wiebes op dezelfde voet door met het afwikkelen van oude bevingsschades. Ook al stelde Wiebes dat de schades die zijn ingediend voor 31 maart 2017, snel moeten worden afgehandeld. Dat verzuchten Groningers die een laag bod krijgen voor hun schade. 'Onze schade is vastgesteld op meer dan een ton. Het aanbod van de NAM is daar zestien procent van', zegt gedupeerde Patricia Suer. Ook is er bezwaar tegen het feit dat er binnen drie weken beslist moet worden of je akkoord gaat met een schadevergoeding. Onafhankelijk raadsman Leendert Klaassen zegt dat de NAM te gehaast en onzorgvuldig is bij de afhandeling van de oude schades.

De NAM heeft tot 1 juli om de oude schades af te wikkelen. Het bedrijf stelt halverwege mei overigens 1,7 miljard euro te hebben uitgegeven aan de aanpak van problemen in het aardbevingsgebied.

In mei werd ook begonnen met de inspecties van nieuwe schades, die zijn gerapporteerd na 31 maart 2017.

Ander belangrijk aardbevingsnieuws in mei 2018:

- Bouwbedrijven: 'Onzekere versterkingsoperatie is onmogelijk om op te plannen'

- NCG koopt 28 woningen in bevingsgebied op; 60 woningeigenaren worden teleurgesteld

- TNO ziet mogelijkheden om gaswinning in Groningen sneller te verlagen

- Provincie: er vallen mensen tussen wal en schip bij waardevermeerderingsregeling

- Personeelsbestand aardbevingsinstanties dijt fors uit

Aardbevingen in mei 2018:

- 6 mei 18:38 uur: 1.6 in Garrelsweer

- 12 mei 18:06 uur: 0.7 in Zeerijp

- 16 mei 18:54 uur: 0.7 in Meedhuizen

- 19 mei 15:05 uur: 0.8 in Siddeburen

- 22 mei 01:27 uur: 1.6 in 't Zandt

