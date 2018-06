'Persoonlijke omstandigheden' houden burgemeester Aa en Hunze thuis

Burgemeester Piet van Dijk van Aa en Hunze zit thuis. Hij heeft zich twee weken geleden 'wegens persoonlijke omstandigheden' ziekgemeld. Wethouder Henk Heijerman neemt als loco-burgemeester de taken waar van Van Dijk.

Dat meldt RTV Drenthe. Heijerman wil niet zeggen wat er met Van Dijk aan de hand is. 'Dat is privé', zegt Heijerman.

Heijerman verwijst naar de voorzitter van de vertrouwenscommissie Bertus Reinders. 'Wij doen als wethouders in het college ons werk en gaan verder niet over de burgemeester', zegt Heijerman.

'Meer weet ik ook niet'

Reinders verwijst als voorzitter van de vertrouwenscommissie ook naar de afmelding van Van Dijk 'wegens persoonlijke omstandigheden'. 'Hij heeft zich twee weken geleden ziekgemeld, meer weet ik ook niet.'

De Fries Piet van Dijk is sinds september burgemeester van Aa en Hunze. Het is zijn eerste burgemeesterspost.

Van Dijk wil niets zeggen

Burgemeester Piet van Dijk wil inhoudelijk niet reageren. Hij rept over 'privéomstandigheden' en laat het daar bij. Zijn functie als burgemeester van Aa en Hunze zou niet ter discussie staan. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, die over de Drentse burgemeesters gaat, was niet bereikbaar voor commentaar.