Rondje Groningen: Deze foto uit Stad lokt nogal wat reacties uit

Heftige reacties op een foto vandaag in Rondje Groningen. Maar we gaan ook genieten van Freestyle Motion en van prachtige beelden van Stad en Ommeland. Welkom bij Rondje Groningen!

1) Foto veroorzaakt golf aan reacties

Allereerst een foto gemaakt in de buurt van het UMCG in Groningen, die nogal wat reacties oproept op Twitter. 'CatooZW' tweet deze foto. Er komen honderden reacties op. Eenzijdig en veelal afkomstig van anonieme accounts. Voor wie zin heeft: de reacties zijn te zien als je op een link in het bericht tikt.

2) Op de molen in de wind

Zo. En dan gaan we nu even op de molen in Den Andel staan. Jan Hof filmde het uitzicht.

3) Cadeautje van de provincie

De provincie Groningen staat er cultureel goed op, bleek vorige week. Reden voor de provincie om aan partner Groninger Landschap een cadeautje uit te delen.

4) Een studentenjaar in beeld

Stephen Hogg vat zijn hele tweede studiejaar in Groningen samen in een video. Met veel reizen, bijvoorbeeld in Noorwegen, maar ook hier in de stad zelf.

5) Een trailer voor zeehonden en onze natuur

Stephen is niet de enige student die Groningen vastlegt op film. Het YouTube-account Nordic TB trekt onder meer het Lauwersmeergebied in en dat levert fijne plaatjes op.

6) Zó stelt de RUG zichzelf en Groningen voor

Ach, weet je wat, nu we toch met video's over de stad bezig zijn: zo stelt de RUG zich voor aan nieuwe studenten.

7) Eerste vliegsprong

Margot de Kam heeft oog voor de kleine dingen en registreert een eerste vliegsprong van een 'juveniel mannetje'.

8) Jochies kunnen het wel

Hugo, Simon en Gauri leven zich uit bij Freestyle Motion in Groningen en kunnen het heel aardig. Oefenen ze ook op een vliegsprong?

9) Relax

Tot slot een foto om even te relaxen.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Soms ook zonder omstreden foto's.