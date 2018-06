Deel dit artikel:











Studentes belaagd door kinderen en jongeren in stad Groningen Het Noorderplantsoen (Foto: Òscar Vilaplana/ Flickr CC)

Tussen de acht en dertien jaar. Zo jong schatte de Italiaanse PhD-studente de jongens in, die haar zaterdagavond even na half tien belaagden in een parkje bij de Korrewegwijk.

De groep van vijf jongens wachtte net zolang totdat ze alleen in het park zat, schrijft de Ukrant. De jongsten van de groep zouden daarna hebben geprobeerd de portemonnee en fiets van de studente te pakken te krijgen; de ouderen stonden er omheen om te filmen. Op het moment dat de studente opstond, vluchtten de jongens de Parimaribostraat in. Ook in het Noorderplantsoen De studente plaatste een waarschuwing op de besloten facebookgroep Expats in Groningen waarop een andere studente schrijft dezelfde avond ook omsingeld te zijn door jongeren in het Noorderplantsoen. Een groep van zes jongens tussen 11 en 17 jaar pakte haar fiets af, gooide die op de grond en lachte erom, aldus de Ukrant. Cliché Woordvoerder Anthony Hogeveen van de politie laat RTV Noord weten niet te weten van de praktijken door kinderen en jongeren rondom het Noorderplantsoen en de Korrewegwijk. 'We weten niet van een groep die dit vaker doet, of waar. Het is een cliché, maar we raden iedereen aan om aangifte te doen.'