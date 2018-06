Lopend Vuur: Trump heeft echt iets bereikt

Het was een historische ontmoeting vannacht tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Jarenlang was er geen contact tussen beide landen en waren de verhoudingen zeer gespannen. Vannacht was het anders.

Einde nucleair wapenprogramma

Na afloop van de ontmoeting tekenden Trump en Kim een verklaring waarin staat dat Noord-Korea een einde maakt aan haar nucleaire wapenprogramma, in ruil voor veiligheidsgaranties. Ook staat er in dat beide landen hun betrekkingen willen verbeteren.

Details staan niet in de verklaring en over mensenrechten is niet gesproken.

'Grote dag'

Trump zelf noemde de top een grote dag in de wereldgeschiedenis. Op de Amerikaanse president is sinds zijn aantreden veel kritiek. Maar hoe kijk je aan tegen deze laatste ontwikkeling?

Ons Lopend Vuur vandaag:

Praat mee!

Wekt dit vertrouwen? Is Trump alsnog doodeng? Is toenadering tot een dictator verstandig? Praat mee via RTV Noord op Instagram, op facebook of geef je mening via de telefoon: 050 3188 288.

Er wordt gelet op suiker

82 procent van de 2960 stemmers op het Lopend Vuur maandag, zegt te proberen minder suiker binnen te krijgen.