Wytze Kooistra nog steeds in gesprek met Lycurgus: 'Intentie om er uit te komen' (Foto: JK Beeld)

Routinier Wytze Kooistra is nog steeds in gesprek met Abiant Lycurgus over een langer verblijf in Groningen. 'Maar de intentie is om er samen uit te komen', zegt Kooistra over de onderhandelingen met de landskampioen volleybal.

Geschreven door Niiwino Geertsema

Redacteur

Kooistra werkt ook bij het bedrijf Rensel Metaal in Winschoten. Er moet een constructie in de steigers worden gezet waardoor Kooistra in dienst kan blijven en bij Lycurgus kan spelen. 'Intentie is er' 'Het gaat dus om drie partijen. Daardoor komen er allerlei andere factoren bij kijken en dat maakt het nu iets moeilijker. Maar de intentie is er volgens mij van mij en van Lycurgus om er samen uit te komen', aldus de 36-jarige Kooistra.

Nederlandse competitie wordt zwakker Wytze Kooistra - speler Lycurgus Zwakker De Drent kan ook naar het buitenland en dat is een serieuze overweging geweest, geeft hij toe: 'Financieel is het natuurlijk aantrekkelijk. Daarnaast sportief ook, want ik vind dat de Nederlandse competitie echt zwakker wordt.' 'Taurus wordt minder en ook de andere concurrenten worden volgens mij zwakker. Wij halen daar vervolgens zelf spelers weg (zo komt Stijn Held over van Orion, red.). Daar wordt het niet beter op. Maar goed, dat weet ik nu en dat neem ik voor lief.' Duidelijkheid Kooistra hoopt dat er snel duidelijkheid is: 'Ook omdat, mocht het uiteindelijk toch niet lukken, Lycurgus op tijd op zoek moet naar een vervanger.' Coach Arjan Taaij liet vorige week al weten 'goeie hoop' te hebben op een langer verblijf van Kooistra.