Nieuwe gemeentesecretaris voor Winsum

De gemeente Winsum krijgt nog voor de herindeling van volgend jaar een nieuwe interim-gemeentesecretaris. Het gemeentebestuur heeft Arthur van Hoorik uit Den Andel in die functie benoemd

Van Hoorik volgt binnenkort Frank Wiertz op, die ruim een jaar fungeerde als interim- gemeentesecretaris.

De nieuwe interim-gemeentesecretaris is sinds 2008 in dienst bij de gemeente Winsum. Eerst als hoofd Middelen en sinds 2014 als directeur Bedrijfsvoering. Hij behoudt deze functie naast de taken van gemeentesecretaris.

Wat doet een gemeentesecretaris?

Een gemeentesecretaris is de 'algemeen directeur' van een gemeente en leidt de gemeentelijke organisatie. Verder is een gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en adviseert het college van burgemeester en wethouders.