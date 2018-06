Gekraakte boerderij Middelstum uit 1860 gaat niét tegen de vlakte

De voormalige gekraakte boerderij aan de Onderdendamsterweg in Middelstum wordt niet gesloopt. De NAM gaat het pand verkopen, zo hebben het gasconcern en de gemeente Loppersum afgesproken.

De boerderij werd rond de jaarwisseling vijf dagen lang gekraakt, omdat krakers Marko Datema en Mariska de Lange bang waren dat de NAM het pand zou slopen.

Toen het gaswinningsbedrijf na onderhandelingen met de krakers liet weten te kijken naar mogelijkheden om het pand te behouden, ging het stel eruit.

Voorhuis karakteristiek

De gemeente Loppersum heeft nu met de NAM afgesproken dat het voorhuis uit 1860 versterkt en hersteld wordt, omdat dit een karakteristiek pand is.

De schuur en de tussengang zouden wel tegen de vlakte kunnen gaan, omdat dit niet karakteristiek is. Het is aan de toekomstige kopers en de NAM wat daarmee gaat gebeuren.

Scheuren in kelder

Volgens wethouder Pier Prins moet er het nodige aan het pand gebeuren, gezien de complexe aardbevingsschade: 'Je ziet onder meer scheurvorming in de muren van de kelder, dus de fundering moet zeker aangepakt worden. Maar uit onderzoek blijkt dat dit tot de mogelijkheden behoort.'

Keuzevrijheid

Is het niet zonde dat de tussengang en de schuur wel gesloopt mogen worden? 'Het woonhuis is karakteristiek, de gang en de schuur vallen daar niet onder. Het is een stukje keuzevrijheid hoe de nieuwe koper daarmee omgaat', zegt de wethouder.

Media-aandacht krakers

Op de vraag in hoeverre de kraakactie van Datema en De Lange effect heeft gehad, zegt Prins: 'De discussie is natuurlijk heel sterk beïnvloed door alle reacties die er zijn geweest rond het kraken van het pand. Dat heeft ertoe geleid dat we afspraken met de NAM gemaakt hebben over objectief, onafhankelijk onderzoek, wat ertoe heeft geleid dat behoud van het pand tot de mogelijkheden behoort.'

Voor hoeveel het pand in de verkoop gaat, is nog niet bekend.

