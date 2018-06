Trainer stuurt foto van zijn geslachtsdeel naar meisje van 12

Voor het sturen van een foto van zijn blote geslachtsdeel naar een 12-jarig meisje eiste het Openbaar Ministerie dinsdag 80 uur werkstraf tegen een man uit Haren.

Het meisje ontving de foto in de zomer van 2016 via WhatsApp, zo bleek dinsdag in de rechtbank in Assen.

Russische vechtsport

Lange tijd trainde het destijds 12-jarige kind bij de voormalige sportschool van de 26-jarige man uit Haren. Hij was gespecialiseerd in een Russische vechtsport en was haar trainer. In de zomer van 2016 was hij al gestopt met de sportschool, maar had hij nog wel contact met het kind.

Naar de verkeerde

'Zij zocht steeds contact. Ze had gevoelens voor mij, vertelde ze', aldus de man in de rechtszaal. Hij appte terug, omdat ze in een lastige situatie zat en hij met haar te doen had, legde hij uit. Dat hij ook gevoelens voor haar had, ontkende hij.

De Groninger verstuurde in die periode regelmatig seksueel getinte foto's naar meerdere vrouwen. Hij zegt dat een van de foto's bij het meisje is beland, doordat hij de verkeerde naam heeft aangeklikt in zijn WhatsApp-lijst. 'Zo heeft mijn zusje ook eens wat ontvangen. Het was echt niet mijn intentie dit naar haar te sturen.'

'Eenmalige uitglijder'

Het meisje appte terug dat 'dit' absoluut niet kon en stapte met haar vader naar de politie. De officier van justitie geloofde niet dat het per ongeluk was gebeurd. Ze ging uit van een opzettelijke actie. Ze hield er in haar strafeis wel rekening mee dat de man nieuw werk en zijn leven op orde heeft.

Volgens Evert van der Meer, de advocaat van de man uit Haren, ging het versturen van de foto echt per ongeluk. Hij pleitte daarom voor vrijspraak: 'Het was een eenmalige uitglijder'.