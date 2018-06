Huizenmarkt Stad oververhit: verkooprecord in Zuidhorn

Een verkooprecord in Zuidhorn: in twee weken tijd zijn in de nieuwbouwwijk Oostergast dertig nieuwe woningen aan de man gebracht.

Volgens wethouder Fred Stol van Zuidhorn heeft dat alles te maken met de oververhitte huizenmarkt in de stad Groningen.

'Op 9 minuten afstand van Groningen'

'Daar moeten huizenverkopers tegen elkaar opbieden. Stellen en gezinnen kijken daarom steeds verder over de gemeentegrenzen heen. De omringende dorpen zijn dan heel aantrekkelijk.'

'Bovendien', zegt Stol, 'loopt de Oostergast voorop met gasloos bouwen en ook dat trekt de vooruitstrevende koper'. De wijk wordt op Google gepromoot als 'Nieuwbouw op 9 minuten afstand van Groningen.'

Aantrekkingskracht Zuidhorn blijft

De verwachting is dat de aantrekkingskracht van Zuidhorn de komende jaren aanhoudt. In de stad Groningen moeten tot 2030 zo'n 20.000 woningen worden bijgebouwd, maar nog altijd zal er een restvraag in de stad zijn voor zo'n 7000 woningen in het middensegment en hoger.

Woningzoekenden die in het midden en hogere segment willen wonen en niet in de stad terecht kunnen, zullen uitwijken naar Zuidhorn, Roden, Ter Borch, Eelde-Paterswolde en Haren, stelt een rapport van adviesbureaus KAW/Weusthuis afgelopen december.

Meer kavels

Op dit ogenblik zijn in de wijk Oostergast nog dertien bouwkavels en vier vrijstaande villa's in de verkoop. Makelaardij Pandomo verwacht dat die ook snel verkocht zullen zijn. Voor de dertig verkochte woningen, waren 49 belangstellenden. In totaal wordt de wijk 136 woningen en 9 appartementen groot.

