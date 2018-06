'Bijstandsgerechtigden moeten geen jojo worden in Stadskanaal'

De gemeente Stadskanaal moet druk op werkgevers uitoefenen om mensen uit de bijstand die aan werkgelegenheidsprojecten deelnemen aan een langdurige baan te helpen.

Dat is de mening van coalitiepartij SP in Stadskanaal. De partij wordt in haar visie bijgestaan door oppositiepartij PvdA.

Draaideurconstructie

'Wij ontvangen geluiden dat er regelmatig sprake is van een draaideurconstructie', zegt SP-fractievoorzitter Machteld Luijken.

'Mensen uit de bijstand moeten geen jojo worden, die na een project een contract voor een half jaar krijgen en daarna weer in de bijstand belanden. Daar moet een einde aan komen.'

Andere visie

Wethouder Johan Hamster van coalitiegenoot ChristenUnie heeft een andere visie dan de SP. 'Wanneer mensen zich vanuit de bijstand naar een half jaarcontract werken, vind ik dat een succes. Met die ervaring op zak komen ze weer sneller aan een baan.'

Meer doen

SP'er Luijken laat desalniettemin weten dat Stadskanaal meer kan doen voor haar bijstandsgerechtigden.

'Wij zouden het prettig vinden wanneer het college probeert af te dwingen bij werkgevers om bijstandsgerechtigden een langer contract te geven dan een half jaar. Als het college bij werkgelegenheidsprojecten kan afspreken om bij succes een half jaarcontract af te spreken, kan het mogelijk ook een jaarcontract afspreken.'

PvdA'er Egbert Hofstra valt Luijken bij. 'Is er sprake van een draaideurconstructie? Is dat een wijdverbreid fenomeen of is het incidenteel?', vraagt Hofstra zich af.

Terug in de kaartenbak

Hamster geeft toe dat Stadskanaal onvoldoende inzichtelijk heeft in hoeverre bijstandsgerechtigden na een werkgelegenheidsproject weer terugvallen in de kaartenbak. 'We hebben niet scherp gecontroleerd hoe vaak we mensen terugzagen.' De Knoalster bestuurder laat weten dat te willen verbeteren.

