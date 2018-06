Ook dochter en ex-schoonzoon juweliersechtpaar Oosterhof vervolgd

Het Openbaar Ministerie vervolgt naast ex-juwelier Henk Oosterhof en zijn vrouw ook diens dochter en ex-schoonzoon wegens faillissementsfraude. De zaak dient op 15 november voor de rechtbank in Zwolle.

Het zou gaan om het onttrekken van goederen aan het faillissement, niet voldoen aan administratieplicht, geen inlichtingen verschaffen en valsheid in geschrifte.

Oosterhof en zijn vrouw werden in juli van vorig jaar opgepakt, omdat zij niet mee wensten te werken aan het onderzoek naar de vermeende fraude. De rechter in Groningen liet het paar in september weer op vrije voeten. Aanvankelijk wilde Oosterhof niet zeggen waar het geld van de verkoop van hun woning in Spanje was gebleven.

Spoorloos

Uiteindelijk bleek dat het bedrag was opgegaan aan hun levensonderhoud. Tijdens de laatste zitting in Groningen werd ook de administratie overhandigd. De rechter zag toen geen redenen meer om het stel langer vast te houden.

De juwelierszaken van Oosterhof in Veendam en Stadskanaal gingen in juni 2016 failliet. Het ondernemerspaar was direct daarop spoorloos.

In twee loodsen

Volgens de curator was eveneens een deel van het failliete inboedel verdwenen. Waaronder een klokkenverzameling en porselein uit de achttiende eeuw. De spullen werden in twee loodsen op een industrieterrein in Winschoten teruggevonden. Een deel bleef spoorloos. Het paar werd vorig jaar in juli aangehouden toen het weer voet op Nederlandse bodem zette.

Civiele procedure

De curator is ook een civiele procedure gestart tegen dochter en ex-schoonzoon om een deel van het weggesluisde geld terug te vorderen.

