Het Sontplein: van productie naar consumptie

Het Sontplein in de stad is binnenkort misschien wel een van de grootste winkelcentra van Groningen. Maar voordat het zover is, moeten eerst de laatste resten van het Philips-verleden worden gewist.

Dat is inmiddels aan de gang. Het slopen van de laatste delen van de Philips-hallen van weleer is ingezet.

Duizend banen

Het Sontplein was vanaf 1960 het terrein voor een Philipsfabriek. In het begin van de jaren zeventig werkten hier meer dan duizend mensen, en werden er strijkijzers, koffiezetmachines en stofzuigers gemaakt.

Maar na amper tien jaar kwam de klad er al in en werd de productie steeds meer naar lagelonenlanden verplaatst.

Senseo

Wat restte, was het hoofdkantoor van de divisie Domestic Apliances (DAP), waar zo'n tweehonderd mensen werkten. Een van de grootste successen van deze Philipstak was de ontwikkeling van het Senseo-koffiezetapparaat.

Maar in 2001 besloot de directie om te vertrekken uit Groningen en het hoofdkantoor te verplaatsen naar Amersfoort. Overigens was ook dat van korte duur: zes jaar later verhuisde dat met de rest van Philips naar Amsterdam.

Van productie naar consumptie

Van alle Philipsbedrijven in Noord Nederland zijn alleen het ontwikkelingscentrum en de scheerapparatenfabriek in Drachten overgebleven. De fabrieken in Emmen, Hoogeveen, Klazienaveen, Leeuwarden, Sneek, Stadskanaal en Winschoten zijn allemaal gesloten of afgestoten.

Vandaag de dag herinnert nog weinig aan het Philips-verleden van het Sontplein.

De sloop van de laatste Philips-hallen is nu aan de gang zodat er in de toekomst winkels kunnen komen. Waar ooit werd geproduceerd en geld werd verdiend, wordt straks dus geconsumeerd en geld uitgegeven.

Al is het nog wel de vraag of de winkels er daadwerkelijk komen.

