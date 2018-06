Werkstraf geëist tegen Muntendammer die vrouw mishandelde

Voor het meerdere malen mishandelen van zijn ex-vrouw moet een 47-jarige Muntendammer een werkstraf van 150 uur krijgen. Dat eiste de officier van justitie. De verkrachting waarvoor de man ook terechtstond achtte ze niet bewezen.

De man noemde de aantijgingen van zijn ex 'leugens en valse verklaringen'. Twee jaar nadat ze uit elkaar waren, deed de vrouw aangifte van verkrachting. Dat zou in hun woning in Muntendam gebeurd zijn. Ze omschreef tot in detail het gebeuren.

Verslaafde vrouw

De man omschreef zijn ex-vrouw als een labiele aan alcohol en drugs verslaafde vrouw. Hij vocht voor zijn huwelijk. En ja, hij is één keer boos geweest en gooide een glas kapot.

Een glasscherf raakte vervolgens een van haar ogen. Maar daar is het volgens de man bij gebleven. Dat ze vaak blauwe plekken had, kwam omdat ze vaak viel. 'Ze gebruikte zware medicijnen en dronk daarnaast veel.'

Vrijspraak

De officier van justitie vroeg dinsdag in de rechtbank in Zwolle om vrijspraak voor de verkrachting. Meer dan de verklaring van de vrouw ligt er niet als bewijs. Voor de mishandelingen tussen september 2011 en juni 2013 ligt dat anders.

Advocaat Mathieu van Linde haalde een van de vermeende incidenten in het huis aan. Op 6 mei 2012 zou de vrouw bij een ruzie letsel hebben opgelopen maar ze gaf aan niet mishandeld te zijn.

'Als de politie dat toen zo opschreef, waarom zouden we dan een aangifte van jaren later moeten geloven dat dit wel opzettelijk gebeurd is?'