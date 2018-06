Janke van der Kaap uit Boerakker is er emotioneel van. Samen met haar man Trienko heeft ze een kleine dierentuin bij huis. En daar is een vos op rooftocht. 'Als de watervogels hier op zijn beginnen ze aan mijn kangoeroetjes. En dan? Ik vind het vreselijk!'

'Wij zijn ontzettend veel ganzen kwijt. En wat me vreselijk spijt: we hadden Hawaiiganzen, ze aten uit de hand. Ze hadden net voor de eerste keer jonkies... En alles is gewoon afgeslacht', treurt Janke.

'Wij waren de enige in Europa met Amerikaanse eidereenden. Die zijn nu allemaal dood. Ik ben gewoon ten einde raad.'

Nachtelijk bezoek

Ze mogen wel op eigen terrein jagen op de dader, maar dan alleen overdag. En de vos komt 's nachts. 'Zodra we 's nachts een vos zien gaan we naar buiten om hem te verjagen, want schieten mogen we niet.'

De vos die verantwoordelijk is voor de slachting, komt volgens de Van der Kaaps uit gebied van Staatsbosbeheer. Hij mag niet zomaar worden afgeschoten, stelt boswachter Jasper Schut.

'Ik vind het heel vervelend voor de familie Van der Kaap dat zij dieren missen. Het dierenpark is hun lust en hun leven. Maar ik heb het landelijk geldende beleid van Staatsbosbeheer te volgen', zegt hij.

Bewijs gevraagd

Afschieten mag 'als de bewijslast is geregeld'. 'En dat aannemelijk is gemaakt dat de vos bij ons in het gebied woont. En dat de bestrijding alleen reeël is bij ons in het gebied. Ik heb ze ook gevraagd met die bewijzen te komen.'

Maar volgens Janke van der Kaap wordt dat ze onmogelijk gemaakt. Ze willen het leefgebied van de vos in, om bewijzen te verzamelen. Maar dat gebied is niet voor iedereen toegankelijk. Voor een ander natuurgebied in de omgeving, Trimunt, hebben ze die toestemming nu wel.

'Maar pas na een half jaar. Er wordt gewoon geen medewerking verleend.'

Vragen

Nu willen ze graag kijken in De Bakkerom, om bewijs te verzamelen. 'Dat was prima te regelen geweest, als het gevraagd was', stelt Schut.

Het kwam bij hun ontmoeting zo'n anderhalve maand geleden niet ter sprake, zegt Schut. Een nieuw gesprek lijkt de oplossing. 'Ik heb het liefst dat ze mij gewoon persoonlijk benaderen', besluit Schut.