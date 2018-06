'We willen een schonere stad, bedenk er maar wat voor'

Lian de Boer legt het Startup in Residence-programma uit (Foto: Koen Atema/ Founded in Groningen)

Weinig is echt simpel voor een jong bedrijf. Er moet een prototype komen, voor de financiering moet de bank overtuigd worden en niet in de laatste plaats: waar vindt de startup zijn eerste klant?

Met het project Startup in Residence geven gemeente en provincie Groningen bedrijven een zetje en wordt de stad weer een stukje slimmer.

Roban Reuvers helpt met zijn piepjonge onderneming Fyle andere bedrijven bij het ontwikkelen van producten. Hij heeft een paar aardige opdrachten gedaan maar als startup kan hij nieuwe klanten zeker gebruiken. 'Je kunt je eigen plan wel heel tof vinden maar of er ook afnemers zijn weet je niet. Hier wordt het omgedraaid, er staat al een launching customer klaar met een probleem dat om een oplossing vraagt.'

Slimme procedures

Reuvers schreef zich in voor één van de vijftien challenges die zijn bedacht door gemeente Groningen, de provincie, Campus Groningen en Groningen Seaports. Hij denkt de gemeente Groningen te kunnen helpen bij het opstellen van slimmere procedures voor inkoop van goederen en diensten.

Hoe houd je ijs koud?

Naast Roban Reuvers met zijn Fyle kwamen maandagmiddag nog elf bedrijven af op de aftrap van Startup in Residence in het EZ-gebouw van de Gemeente Groningen aan het Zuiderdiep. Ze konden er kennismaken met de uitdagingen en hun bedenkers.

Zo zoekt Sport050 van de gemeente naar een betere oplossing voor de verplichting dat voor iedere zwembadbezoeker dertig liter water ververst moet worden. Dezelfde afdeling wenst een slimme oplossing voor het maken van Kardinge-ijs op warme dagen.

Parkeer- en sigarretenproblemen

Andere opdrachten gaan over de parkeerproblematiek op Zernike, het energiezuinig maken van gebouwen, tegengaan van overlast van sigarettenrook op straat, of over het voorkomen van de beschadiging van het Noorderplantsoen na een evenement als Noorderzon. En hoe win je eigenlijk energie uit het water van de diepenring?

Het zijn startups die met de antwoorden en oplossingen moeten komen.

Springplank

Het hele idee voor Startup in Residence is komen overwaaien vanuit - waar anders - San Francisco, via Amsterdam naar Groningen. Het idee is dat samenwerking tussen de stad en jonge bedrijven het startupklimaat kan versterken. De stad zit met een kwestie en de jonge ondernemingen mogen ermee aan de slag. Zo lost de stad een vraagstuk op en krijgt het bedrijf een springplank met de gemeente of de provincie als eerste klant.

Organisator van het geheel is Founded in Groningen, opgezet om het klimaat voor startups in de stad zo prettig mogelijk te maken.

Vindingrijkheid

Door de opdrachten niet al te precies te formuleren wordt een beroep gedaan op de vindingrijkheid van de ondernemers. 'We kunnen vragen om een zwarte stoel met vier poten', legt adviseur Economische Zaken Lian de Boer van de gemeente Groningen uit. 'Dan krijgen we die. Je kunt ook vragen om iets om op te zitten. Dat levert veel creatievere oplossingen op. Daarom zitten er challenges bij als: we willen een schonere stad, bedenk er maar wat voor.'

In ruil voor het oplossen van de stadse en maatschappelijke kwesties krijgen de bedrijven vijf maanden lang een training- en coachingprogramma aangeboden. De Boer: 'Waar we naar streven zijn producten waarvan we na vijf maanden zeggen: 'Wauw, dit is zo gaaf, dit gaan we inkopen.'

Niet het zoveelste startup-programma

Startup in Residence moet niet worden gezien als het zoveelste startup-programma, stelt De Boer. 'We willen echt het ecosysteem voor startups verder ontwikkelen. Dat moet bijdragen aan ons doel een slimme en efficiënte stad te worden.'

Versimpelen

Startup in Residence is óók begonnen als experiment om het inkoopproces te versimpelen. Geen ingewikkelde aanbesteding waar kleine bedrijven over het algemeen sowieso kansloos zijn, maar gewoon een vraag waar de startup mee aan de slag kan.

Het was een lokker voor Ruben Deddens van Secgroen, die een ingenieursdienst voor openbaar groen is begonnen. 'Voor aanbestedingen gelden vaak omzeteisen en referenties, maar als je pas begonnen bent kun je vrijwel niet aan die voorwaarden voldoen.'

Deadline

Of Reuvers en Deddens de uitdagingen naar zich toe trekken, valt nog te bezien. Startups en ondernemers kunnen zich uiterlijk 2 juli inschrijven voor de uitdagingen. Daarnaast is er ruimte voor een wildcard: een maatschappelijk project dat door een startup zelf wordt aangedragen. Na 2 juli wordt bekend welke startup met welke challenge aan de gang gaat.

