Mischa Visser wordt (bonds)coach van Onder 16 en Onder 18 (update)

Mischa Visser is door de KNVB aangesteld als coach van de Onder 16 en Onder 18 jeugdelftallen. De 31-jarige Groninger liep afgelopen seizoen stage bij de technische staf van FC Groningen.

Onderdeel van zijn stage was het zelfstandig coachen van het eerste elftal van de club. Hij verving Ernest Faber in de oefenwedstrijd tegen Groen Geel.

Hanzehogeschool

Voor zijn periode bij FC Groningen was hij vier jaar coach van Be Quick 1887. Daarmee promoveerde hij naar de derde divisie. Visser blijft zijn baan combineren met zijn docentschap sportkunde aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool in Groningen.

Terugkeer

Voor Visser voelt de aanstelling als een terugkeer: 'Ik ben in het verleden ook al werkzaam geweest voor de KNVB en verzorg nog steeds trainerscursussen, dus de organisatie is niet helemaal nieuw voor mij.'

Visser doorliep vorig jaar de cursus voor coach betaald voetbal. 'Toen had ik vaak contact met de bond en hoorde ik dat ze een vacature hadden. Later werd ik gebeld of ik op gesprek wilde komen', vertelt hij op Radio Noord over zijn aanstelling.

{Quote:Mischa Visser:Ik denk dat het met het Nederlandse voetbal heel erg de goede kant op gaat]

'Warme organisatie'

'Ik heb het altijd ervaren als een warme organisatie en ik ben dan ook blij dat ik terug ben. Dit is een heel mooie stap voor mij in het verlengde van het halen van mijn cursus. Het wordt een inspirerende periode. Ik kijk ernaar uit om op 1 juli te beginnen en met de collega's en de mensen in het werkveld mooie dingen te gaan doen.'

Talenten

Visser ziet zichzelf als een opleider. 'Het lijkt me geweldig om voor de lange termijn talenten op te leiden. Daarnaast heb ik een andere achtergrond: ik heb zelf geen betaald voetbal gespeeld. Daardoor kan ik zaken op een andere manier aanpakken.'

Over gebrek aan talent - het grote Oranje ontbreekt deze maand wederom op een eindtoernooi - maakt Visser zich geen zorgen. 'Ik denk dat het met het Nederlandse voetbal heel erg de goede kant op gaat. Oranje Onder 17 is net Europees Kampioen geworden, die krijg ik nu onder mijn hoede bij Onder 18. Ze zijn dus heel goed bezig en ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen.'

Lees ook:

- Buijs en Visser mogen nu officieel aan de slag in het betaald voetbal

- Mischa Visser ruikt aan betaald voetbal in oefenduel FC Groningen