Groningse delegatie op bezoek in Rusland

De Hermitage in Sint Petersburg (Foto: Pino Bonetti/Flickr (Creative Commons))

Een Groningse delegatie is deze week op werkbezoek in Rusland. De Groningers bezoeken de steden Sint Petersburg en Moermansk.

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen leidt de delegatie, die verder bestaat uit gedeputeerde Henk Staghouwer en vertegenwoordigers van de Rijksuniversiteit Groningen, het noordelijk bedrijfsleven en mensen van de stedenband Groningen-Moermansk.

Museumbezoek

De delegatie bezoekt eerst Sint Petersburg, waar de Groningers een kijkje nemen bij supermarktketen Lenta, het Hermitage Museum en het Street Art Museum.

In Moermansk spreekt de delegatie met Russische vertegenwoordigers van de stedenband Groningen-Moermansk. Verder openen Den Oudsten en Staghouwer een seminar dat gericht is op het uitwisselen van technische kennis over zuivelbereiding.

Ramp met de Kursk

Burgemeester Den Oudsten en gedeputeerde Staghouwer leggen in Moermansk verder een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de bemanning van de onderzeeër Kursk. De bemanning van de Kursk kwam op 12 augustus 2000 om bij een oefening in de Barentszee.