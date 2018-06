Onderzoek naar stoomtrein van STAR richting Gieten

Het onderzoek naar een mogelijke stoomtrein van museumspoorlijn STAR richting Gieten kan van start. De gemeenten Stadskanaal en Aa en Hunze en de provincie Drenthe hebben ieder tienduizend euro beschikbaar gesteld.

Dat laat wethouder Goedhart Borgesius (VVD) weten. Het onderzoek moet duidelijk maken of een stoomtrein tussen Stadskanaal en Gieten een reële optie is, of dat het financieel onhaalbaar is.

Toeristisch aantrekkelijker

STAR-voorzitter Pieter Hofstra is blij met het onderzoek. 'Wij hebben al langer de wens om richting de Hondsrug te gaan met onze trein. Het is toeristisch aantrekkelijker om naar dit gebied te gaan, met alle respect voor Oost-Groningen. Daarom zien we dit zitten.'

Een mogelijke stoomtrein richting Gieten moet daarnaast bijdragen aan de oplossing om de passagierstrein tussen Veendam en Stadskanaal mogelijk te maken.

'Hoofdspoor

De huidige spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal is in handen van museumspoorlijn STAR, maar netbeheerder ProRail heeft deze lijn de titel 'hoofdspoor' gegeven.

Dat betekent dat wanneer de trein naar Stadskanaal daadwerkelijk doorgaat, de stoomtrein van de STAR niet meer over deze lijn kan rijden. De STAR moet dan qua materieel en opleiding van personeel zoveel veranderingen doorvoeren, dat de STAR deze kosten niet kan dragen.

'Dan zouden onze mensen om de zes weken op cursus moeten, dat kan gewoon niet', aldus Hofstra.

Eind augustus

Met het verplaatsen van de stoomspoorlijn naar een aan te leggen lijn tussen Stadskanaal en Gieten, moet dat probleem worden verholpen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door CMO Stamm en de STAR zelf. Hofstra verwacht dat de resultaten eind augustus bekend zijn.

