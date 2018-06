Politie wist van komst Groningse hooligans bij DETO

De politie in het Overijsselse Vriezenveen wist dat de amateurwedstrijd DETO-VV Groningen bezocht zou worden door Groningse hooligans, maar informeerde de plaatselijke burgemeester daar niet over.

Dat meldt RTV Oost. Tijdens de wedstrijd raakten tientallen mensen langs de lijn met elkaar in gevecht. Rond het veld stond wel een aantal agenten in burger, die de collega's alarmeerden toen de vlam in de pan sloeg. Binnen een minuut waren zij ter plaatse en konden ze de vechtende mannen met honden uiteen drijven.

Arrestaties na filmbeelden?

Er werd niemand gearresteerd. Dat was volgens de politie om escalatie op het moment zelf te voorkomen, maar dat kan nog komen: 'We hebben filmbeelden binnengekregen en die zijn we momenteel aan het bestuderen', aldus een woordvoerder tegen RTV Oost.

Tegen de regels

Uit onderzoek van de regionale omroep in Overijssel blijkt ook dat DETO de regels heeft overtreden door aan het Groningse bezoekersvak langs het veld bier te schenken. Daarmee was de club in overtreding met de alcoholregelgeving, zoals die door de voetbalbond KNVB is opgesteld.

Zoethouder

Volgens bronnen rond de club werd geprobeerd om de Groningers met bier zoet te houden, met als bijkomend voordeel dat ze niet in de kantine zouden komen. Ook aan de eigen DETO-supporters werd langs de kant van het veld bier geserveerd, schrijft RTV Oost.

