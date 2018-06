'Voor de zomer waarnemend burgemeester Oldambt en Stadskanaal'

De kans is groot dat de gemeenten Oldambt en Stadskanaal op korte termijn een nieuwe burgemeester hebben. Commissaris van de Koning René Paas geeft aan dat 'het traject volop loopt'.

Paas houdt er rekening mee dat beide gemeenten voor de zomer een waarnemend burgemeester krijgen. 'Zodra we er uit zijn, melden we dat.'

Vier maanden

Stadskanaal doet het al bijna vier maanden zonder burgemeester. Baukje Galama diende op 16 februari haar ontslag in. Galama stopte vanwege haar gezondheid en de moeizame relatie tussen haar en de gemeenteraad.

Twee maanden

Oldambt zit sinds twee maanden zonder burgervader. Op 10 april overleed plotseling burgemeester Pieter Smit aan een hartstilstand. Hij is 54 jaar oud geworden.

Nog geen vacature

In de provincie is nog een gemeente die op termijn een waarnemer krijgt: Loppersum. Burgemeester Albert Rodenboog heeft aangekondigd dat hij per 1 juli ontslag neemt.

Op zijn tijdelijke vervanger wil de commissaris van de Koning niet vooruitlopen. 'Er is nu tenslotte nog geen vacature', aldus Paas.

