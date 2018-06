Gecompliceerd? Ongezond? Hoe is jouw relatie met je smartphone?

Van 'gecompliceerd' tot ronduit 'ongezond'. Veertig havo en vwo-leerlingen in de stad hebben foto's gemaakt van hun relatie met hun smartphone om zich bewust te worden van hun verslaving. Dat en meer in Noord Vandaag.

1. Smart phonegebruik

'Ik denk dat als ik zonder mobiel zou leven, dat ik dan een heel ander leven zou hebben dan nu', concludeert één van de leerlingen. Een ander zegt: 'Ik denk dat ik meer een eigen mening zou hebben in plaats van dat ik word beïnvloed door social media'.

Volgens mediadeskundige Ritzo ten Cate die dit project heeft bedacht, zijn jongeren ongelukkiger en eenzamer door het gebruik van hun smartphone.

2. Van sloop naar verkoop

De boerderij met aardbevingsschade in Middelstum die rond de jaarwisseling gekraakt werd, gaat niet tegen de vlakte. Dat hebben de NAM en de gemeente Loppersum met elkaar afgesproken. Krakers Mariska en Marko zijn opgelucht en maken al plannen voor het pand. Maar er zijn meer kapers op de kust...

3. In een handomdraai

Volgens de gemeente Westerwolde is hij uniek: de splinternieuwe kabelbaan over de Ruiten Aa bij Ter Apel. Het is in Nederland de enige kabelbaan die met de hand wordt aangedreven. Verslaggever Steven Radersma doet een poging om aan de overkant te komen.

4. Hollands hoop

Het WK voetbal begint over twee dagen en 'wij' zijn er niet bij. Maar bij ons aan tafel zit de nieuwe bondscoach van onder de 18 en onder de 16: Mischa Visser uit Groningen. Hij vindt dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat met het Nederlandse voetbal.

5. Geluk bij een ongeluk

18 augustus 2017. Marco de Graaf zit op de trekker en maait een berm langs de N33 bij Appingedam. Opeens gaat het mis. De trekker rolt om en Marco belandt in het water. Jan Broersma en Jeroen Steenkist rijden toevallig langs en redden zijn leven. Derk Bosscher gaat met de drie mannen terug naar de plek des onheils.

