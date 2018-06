Elf monumenteneigenaren krijgen subsidie voor onderhoud

De oude pastorie in Warffum (Foto: Frits Huisman/Groningen in Beeld)

Elf eigenaren van rijksmonumenten hebben samen 164.000 euro gekregen voor onderhoud van hun monumenten. Het geld is een subsidie van het ministerie van Cultuur, de provincie en de Nationaal Coördinator Groningen.

In totaal is er vier miljoen euro beschikbaar gesteld voor regulier onderhoud aan de monumenten. Het geld is specifiek bedoeld voor woonhuizen in het aardbevingsgebied.

750 jaar oude pastorie

Grietha en Mijnard Scheers uit Warffum zijn de eerste ontvangers van de subsidie. Het stel woont in de oude pastorie in Warffum en krijgt ruim 24.000 euro voor onderhoud.

De pastorie is volgens het stel meer dan 750 jaar oud. 'Het is een grote last om dat te onderhouden', vertelt Mijnard Scheers. 'Dus dit bedrag is zeer welkom.'

Het echtpaar Scheers met gedeputeerde Gräper (links) (Foto: provincie Groningen)

Tegemoet komen

De provincie stelt dat monumenten die goed worden onderhouden, ook beter bestand zijn tegen schade door bijvoorbeeld de gaswinning.

'Door alle onzekerheden zien we dat mensen het onderhoud uitstellen', zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). 'Dat is begrijpelijk, op deze manier proberen we hen tegemoet te komen.'

Lees ook:

- 'Subsidieregeling monumenten moet ook buiten aardbevingsgebied gelden'

- Provincie trekt negen ton uit voor restauratie rijksmonumenten