Hulplijn voor boeren in nood: 'Problemen worden meegenomen in het voorhuis'

Boeren in geestelijke nood. Agarisch coach Paulien Hogenkamp uit het Overijsselse Wierden komt het naar eigen zeggen in haar werk veel tegen. Daarom is ze onder de noemer 'Vertrouwenslijn' een telefonische hulplijn begonnen voor boeren.

'Ik ben vijf dagen geleden gestart en heb inmiddels tien telefoontjes gehad. Dat vond ik heel veel, want het nummer is nog niet heel erg bekend. Kennelijk is de nood nog hoger dan we zelf hadden ingeschat', concludeert ze.

De boer woont waar hij werkt en werkt waar hij woont Paulien Hogenkamp - agrarisch coach

Hypotheek

Nood onder boeren is heel erg actueel, aldus Hogenkamp. Ook in onze provincie. 'Kijk naar fosfaatrechten. Daardoor zijn mensen veplicht koeien in te leveren terwijl er wel een hypotheek tegenover staat.'

Ze vervolgt: 'Stel je hebt een financiering gebaseerd op honderd koeien, en je moet er tien tot vijftien inleveren. De hypotheek blijft wel gelijk en dat zorgt voor financiële problemen.'

Voorhuis

En financiële problemen zorgen worden automatisch meegenomen het voorhuis in, stelt Hogenkamp. 'Want de boer woont waar hij werkt en werkt waar hij woont. Dus dan komen er al vrij vlot relationele problemen achteraan. Niet zozeer tussen man en vrouw, maar vaker tussen ouders en kinderen, wanneer er meerdere generaties op een boerderij wonen en werken.'

Uitgebreid onderzoek

En daarnaast zorgt dit voor praktische problemen 'want een boer die zijn hoofd niet leeg heeft, heeft minder aandacht voor zijn werk', stelt de agrarisch coach.

Hoe groot de problematiek is, weet Hogenkamp niet exact. 'Er zijn 50.000 boerenbedrijven in Nederland. Er is wel uitgebreid onderzoek gedaan naar problemen op de bedrijven, maar de uitslag daarvan komt pas over twee weken uitslag. Toch denk ik dat men zal schrikken van de uitkomsten.'

