Kritieke maanden breken aan voor Wunderline: 'Het is tijd voor boter bij de vis'

Het wordt tijd dat Duitsland boter bij de vis doet als het gaat om de Wunderline. Met die insteek wil gedeputeerde Fleur Gräper (D66) het gesprek aangaan met de Duitse staatssecretaris Enak Ferlemann van Verkeer en Digitale Infrastructuur.

Ferlemann krijgt een dezer dagen een brief van Gräper met een uitnodiging om over de Wunderline te komen praten. De Wunderline is een snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Vier varianten

Momenteel zit het project in de fase dat er moet worden gekozen voor het uitwerken van een van de vier varianten. Het financiële plaatje lijkt aan de Nederlandse kant van de grens redelijk gedekt. Maar in Duitsland zijn er nog volop vraagtekens.

'Er zullen investeringen aan de Duitse kant gemaakt moeten worden', zegt Gräper. 'Dat is deels ook een discussie tussen Niedersachsen en het ministerie in Berlijn. Daarom willen we met Ferlemann doorpraten over hoe zij hun rol zien.'

Dat is koffiedik kijken in een glazen bol Fleur Gräper - gedeputeerde

Tijd begint te dringen

De tijd begint te dringen voor de Wunderline. Voor het einde van dit jaar moet er een zogenoemd realisatiebesluit worden genomen. Alleen dan voldoet het project aan subsidievoorwaarden van het Rijk en de EU.

'Wij willen die duidelijkheid krijgen van de Duitsers, dus dat gaan we in het gesprek vragen', zegt Gräper. 'Of dan meteen de portemonnee wordt getrokken is vraag twee, maar ik hoop in ieder geval dat ze op zoek gaan naar het geld.'

Volgens de Groningse gedeputeerde is de Duitse betrokkenheid bij het project de afgelopen jaren toegenomen. Het coalitieakkoord van Niedersachsen is daar volgens Gräper een bewijs van. 'Maar nu is het moment voor boter bij de vis.'

Koffiedik kijken in een glazen bol

Over of het geld er daadwerkelijk komt, durft Gräper zich niet uit te spreken. 'Zoals ik het in de Staten weleens omschreven heb, is dat koffiedik kijken in een glazen bol. Ze zijn betrokken, maar die betrokkenheid moet nu omgezet worden.'

