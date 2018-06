Originele bom van Bommen Berend gevonden

Bij een opgraving op de hoek van de Nieuweweg en Oostersingel in de Stad Groningen is een originele bom van Bommen Berend teruggevonden. De bom is van gietijzer, weegt ruim veertig kilo en zat ruim twee meter diep in de grond.

Vermoedelijk gaat het om een ronde mortiergranaat die tijdens het beleg van 1672 op de Stad is afgeschoten.

Bommen Berend

In dat jaar werd de stad Groningen belegerd door de troepen van Bernard van Galen, de bisschop van Munster. Van Galen had een bijzondere techniek ontwikkeld om steden te veroveren. Hij belegerde ze met veel kanonnen en beschoot een stad net zo lang totdat die zich over gaf. Dit bezorgde hem de bijnaam 'Bommen Berend'.

De granaat die nu is gevonden is door twee meter kleigrond geslagen en lag op de onderliggende zandlaag van de Hondsrug. Die plek lag in 1672 net aan de binnenzijde van de Stadswal. Het vermoedelijke doelwit was de toenmalige Steentilpoort.

Dit zijn de plaatjes bij het boek. Het grote verhaal kennen we al, maar dit laat net even een detail zien Gert Kortekaas - Stadsarcheoloog

Zeldzaam

Stadsarcheoloog Gert Kortekaas is lyrisch over de in zijn ogen 'redelijk unieke vondst', die vrijdag gedaan werd. Hoewel het geen heel nieuw licht schijn op de geschiedenis van de stad, voegt het volgens hem beslist wat toe.

'Zoiets kom je een hoogst enkele keer tegen. Dit is heel zeldzaam. Dit zijn de plaatjes bij het boek. Het grote verhaal kennen we al, maar dit laat net even een detail zien. Nu weten we hoe die kogels eruit zagen en hoe ze gevuld werden.'

Geur van houtskool

Na de vondst is contact gezocht met de Explosieven Opruimingsdienst, EOD, die de granaat heeft onderzocht. De ijzeren granaat bleek hol te zijn met een vulopening waar nog een houten prop in zat.

De geur van houtskool, één van bestanddelen van 'zwart kruit' bleek nog aanwezig maar na het verwijderen van de houten prop bleek de granaat grotendeels gevuld met zwart water in plaats van kruit. Omdat de granaat niet meer gevaarlijk was, mocht die van de EOD in Groningen blijven.

Brandbom

Om de granaat zaten de resten van een net van touw en pek. Vermoedelijk is de granaat als een brandbom afgeschoten op de stad maar niet geëxplodeerd omdat die niet in een gebouw maar in de grond terecht kwam.

De bijzondere bodemvondst wordt nu geconserveerd en is hopelijk vóór 28 augustus, Groningens Ontzet, gereed en zichtbaar voor publiek.

