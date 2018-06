Deel dit artikel:











'Wat zegt geld nou tegenover gezondheid? Helemaal niks' De voormalige vuilstort (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

'Ik ben er ontzettend blij mee. En ik niet alleen, ik weet zeker dat het hele dorp er blij mee is. En de omliggende dorpen ook.' Omwonende Cliff Mosselman van de voormalige vuilstort in Woltersum is opgetogen over het besluit het verontreinigde terrein te saneren.

De provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer maakten de plannen daarvoor dinsdag bekend. Kosten: 7,8 miljoen euro. 'Maar wat zegt geld nou tegenover gezondheid? Helemaal niks. Ook al kost het tien miljoen, het zal me worst wezen', stelt Mosselman. Lichtgevende kinderen In de grond zit onder meer chemisch afval. 'Ik heb misschien nog een stuk of dertig, veertig jaar te leven, al hoop ik op zeventig. Maar mijn kinderen wonen hier ook. En het lijkt me heel raar als ze hier over een aantal jaren licht gaan geven.' Uit onderzoek is gebleken dat er geen direct gevaar voor de volksgezondheid is, maar Mosselman betwijfelt dat. 'Ze halen het echt niet alleen weg om ons tegemoet te komen.' Lees ook: - Voormalige vuilstort bij Woltersum wordt gesaneerd

- 'Gezondheid omwonenden gifbelt is niet in gevaar'

- Scheikundige: 'De gifbelt bij Woltersum moet worden opgeruimd'

- Omwonenden bezorgd over voormalige vuilstort die lekt: 'Wat een shitzooi'