Omwonende windpark Eemshaven-West: 'Koop mij maar uit'

Het leek de provincie een goed plan: omwonenden van windpark Eemshaven-West laten meeprofiteren via twee dorpsmolens om het leed wat te verzachten. Maar de buurtschappen willen helemaal niet investeren en eisen een geldbedrag ter compensatie.

Al vier jaar zijn energiebedrijven Nuon en Innogy Windpower bezig met de realisatie van een windpark in de Emmapolder aan de westkant van de Eemshaven. Op die plek moeten binnen enkele jaren ongeveer twintig molens verrijzen van 225 meter hoog.

Juridische procedures

Maar dat verloopt niet zonder slag of stoot. Eerst raakten de energiebedrijven Nuon en Innogy in conflict, omdat de ene ontwikkelaar de andere wind zou afpakken.

In juridische procedures probeerden de twee kemphanen elkaar uit de polder te drukken. 'Maar die ruzie is nu beslecht', reageert woordvoerder Jorrit de Jong van Innogy.

Dan word ik een soort ondernemer, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik lees liever een boek Johan Boosman - omwonende

Geïrriteerde brief

Ondertussen heeft de provincie tijdens de ontwikkeling van het park geëist dat omwonenden compensatie moeten krijgen. Daarvoor hebben ze de energiebedrijven opdracht gegeven om twee dorpsmolens te realiseren. Inwoners kunnen dan investeren in een eigen molen en daar vervolgens rendement uit halen.

'De provincie is een tijd geleden met ons in gesprek gegaan', vertelt Johan Boosman. De inwoner van het buurschap Valom kijkt uit op het toekomstige windpark. 'Onder het motto 'eigen geld stinkt niet' wilden ze onze dorpsmolens vooraan zetten. Nou, toen heb ik een heel geïrriteerde brief gestuurd.'

Ik woon hier voor de rust, dus koop mij maar uit Edwin Aafjes - omwonende

'Liever een boek'

Boosman ziet, net als veel van zijn buren, geen brood in een gezamenlijke molen. 'Dan word ik een soort ondernemer, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik lees liever een boek.'

Hoewel de provincie bleef volhouden dat de dorpsmolens een goed idee zijn, wilden omwonenden er niets van weten. 'Dat hebben wij van begin af aan gezegd, maar de provincie blijft volop inzetten op die dorpsmolens.'

'Koop mij maar uit'

Een eindje verderop klust Edwin Aafjes aan zijn dak. Hij grenst met zijn tuin aan het nog te ontwikkelen windpark. 'Een dorpsmolen? Daar heb ik nog helemaal niets over gehoord.'

En mocht zo'n molen er komen, dan doet Aafjes niet mee. 'Wij gaan niet in een plan investeren waar we zelf niet in geloven. Dit park zorgt ervoor dat wij wilden verhuizen, maar het huis is onverkoopbaar. Ik woon hier voor de rust, dus koop mij maar uit. Dan hebben we het tenminste ergens over.'

De energiebedrijven zijn wat ons betreft verplicht om de participatie te regelen Nienke Homan - gedeputeerde

Andere vormen van compensatie

Inmiddels zijn ook de energiebedrijven tot de conclusie gekomen dat er nauwelijks draagvlak is voor een dorpsmolen. 'We hebben al een aantal mensen gesproken en die zitten daar niet op te wachten', zegt Innogy-woordvoerder De Jong.

Volgens De Jong zijn ook andere vormen van compensatie denkbaar. 'Bijvoorbeeld een gemeenschappelijk fonds, korting op de energierekening of een geldbedrag.'

Compromis

De provincie stelt de compensatie als harde eis, linksom of rechtsom. 'Is het geen dorpsmolen, dan moet het om een vergelijkbaar bedrag gaan', zegt gedeputeerde Nienke Homan. 'De energiebedrijven zijn wat ons betreft verplicht om de participatie te regelen.'

Energiebedrijven gaan nu in gesprek met omwonenden om tot een compromis te komen. De verwachting is dat 'binnen enkele jaren' kan worden begonnen aan de bouw van het windpark in de Emmapolder.

