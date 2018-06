Midden-Groningen oneens met SODM over zoutwinning

De gemeente Midden-Groningen en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn het oneens over boringen naar zout in het grondgebied van Midden-Groningen. De gemeente tekent bezwaar aan tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek door het SodM.

In Tripscompagnie en Borgercompagnie, dorpen die gedeeltelijk in Midden-Groningen (en gedeeltelijk in de gemeente Veendam) liggen, wordt op grote diepte naar magnesiumzout geboord. Dat gebeurt op basis van een winningsplan uit 2013.

Zoutwinning niet volgens winningsplan

Volgens wethouder Anja Woortman (PvdA) komen de boorputten ondergronds 1,5 kilometer verder uit dan in dat plan staat aangegeven. 'Daarom wordt de zoutwinning niet volgens het winningsplan uitgevoerd, en zijn de boringen in strijd met het winningsplan', zegt ze.

Midden-Groningen en SodM oneens

Eind 2017 heeft Midden-Groningen het SodM gevraagd erop toe te zien dat er niet geboord wordt. Dat verzoek heeft het Staatstoezicht afgewezen, volgens de gemeente omdat er pas zoutwinning plaatsvindt nadat boringen zijn gerealiseerd.

Volgens het SodM zijn de boringen niet in strijd met het winningsplan, omdat de boringen niet in het plan genoemd zouden worden.

De gemeente is het daar niet mee eens, en vindt dat de boringen onlosmakelijk met het winningsplan zijn verbonden, omdat via deze boringen de zoutwinning zal plaatsvinden. Volgens Midden-Groningen worden de boringen bovendien wél in het winningsplan genoemd.

