Kabelbaan over de Ruiten Aa: 'Zoiets heb ik nog nooit gezien'

Ter Apel heeft de eerste hand-aangedreven kabelbaan van Nederland. Die verbindt de oevers van de Ruiten Aa vlak buiten het dorp.

De kabelbaan is 22,4 meter lang en vormt een belangrijke schakel in diverse lange-afstand wandelpaden die het gebied doorkruisen. 'We wilden iets bijzonders', zegt projectleider Albert Rademaker van de gemeente Westerwolde. 'Het is ook bedoeld als een impuls voor het toerisme.'

Draaiwiel

Wandelaars kunnen in een gondel gaan zitten en die met behulp van een draaiwiel naar de overkant sturen. Er is plaats voor maximaal twee personen. De gondel kan ook met behulp van draaiwielen aan beide oevers worden voortbewogen.

'Goed te doen'

Het echtpaar Deleij uit Dordrecht, dat in de omgeving kampeert, is enthousiast over de nieuwe voorziening. 'Wij zijn heel Nederland doorgereisd maar zoiets heb ik nog nooit gezien. Uniek', zegt Harry Deleij.

Zijn vrouw Silia valt hem bij, al merkt ze op dat het wel wat kracht kost om aan het wiel te draaien. 'Maar dat is goed voor de armspieren, het is goed te doen.'

De kabelbaan kostte ruim 2 ton. Dat bedrag is betaald met bijdragen van de gemeente, de provincie en van Europa.

Vernielingen

De nieuwe oeververbinding wordt aanstaande maandag officieel in gebruik genomen, maar er wordt al een maand proefgedraaid om kinderziekten op te kunnen sporen.

'In die maand zijn er helaas ook al vernielingen aangericht', zegt Rademaker. 'We hopen dat dat niet weer gebeurt.'

Komt er cameratoezicht?

'Dat doen we liever niet maar als er weer wat vernield wordt, is dat wel een optie die wordt besproken.'

