Vertrekkend Kamerlid Liesbeth van Tongeren: 'Help de Groningers'

Liesbeth van Tongeren bij haar installatie als wethouder in Den Haag (Foto: Martijn Beekman/ANP)

'Help de Groningers.' Met dat nadrukkelijke verzoek aan haar ex-collega's heeft GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren dinsdag afscheid genomen van de Tweede Kamer. Ze wordt wethouder van Den Haag voor haar partij.

In een afscheidsbrief aan de Kamer staat ze uitgebreid stil bij de situatie in Groningen. 'En dan, oh arm Groningen. Annemarie, Susan, Sybrand, Pieter, Hans, Ria en de andere 18.000 gezinnen die daar wonen en proberen te leven. Te overleven!'

Brandende wens

Om daar aan toe te voegen: 'Als ik deze Kamer met een brandende wens, een opdracht mag achterlaten, dan is het: help deze mensen!', zo schrijft Van Tongeren.

Kamervoorzitter Khadija Arib had bij het afscheid niets dan lovende woorden voor het Kamerlid. Dat geldt ook voor veel mede-Kamerleden.

Onverkiesbare plaats

Van Tongeren heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid bezig gehouden met de ellende rond de gaswinning in Groningen. Toen haar partij zich bij de verkiezingen op een onverkiesbare plaats zette, werd er in Groningen voor haar gestreden. Uiteindelijk haalde de partijleiding bakzeil en bleef ze in de Kamer.

Politiek blijft verbazen

Makkelijk was die periode niet, geeft ze in de brief toe. 'Dan blijft de politiek je verbazen, wanneer je door interne commissie niet op de kandidatenlijst wordt gezet. Dat gaf een knauw aan mijn zelfvertrouwen.'

Tom van der Lee is Van Tongeren inmiddels opgevolgd als de woordvoerder van GroenLinks op het gebied van de gaswinning in Groningen.

