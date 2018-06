Veel vragen over zonnepark Hoogezand

Een gepland zonnepark in Hoogezand mag er waarschijnlijk komen. Een meerderheid van de gemeenteraad van Midden-Groningen lijkt voor het plan, al zijn er nog wel veel vragen.

Het park dat op een braakliggend stuk grond moet komen, moet ruimte geven aan zo'n 85.000 zonnepanelen op 27 hectare grond. Er kunnen ongeveer 6.700 huishoudens mee van stroom worden voorzien.

Omwonenden

Volgens wethouder Jan Jakob Boersma (ChristenUnie) en verschillende partijen zijn omwonenden voldoende betrokken bij het maken van het plan; iets dat bij verschillende andere zonneparken in onze provincie niet het geval is.

Toch is Nette Kruzenga, fractievoorzitter van Leefbaar Midden Groningen en fervent tegenstander van een ander gepland park in Sappemeer, daar niet van overtuigd. 'Ik heb er afgelopen week toevallig over gesproken met een caissière van een winkel. Zij is er duidelijk tegen.'

Wethouder Boersma geeft vooral aan dat omwonenden nog zienswijzen kunnen indienen. Raadslid Mieke Bos (VVD) stelt op inloopavonden te zijn geweest en daar vooral positieve geluiden te hebben gehoord.

Langetermijnplan

Opvallend is verder dat de komst van het park wordt besproken in een periode dat er voor de hele gemeente een plan wordt opgesteld over de vraag hoe om te gaan met zonneparken. Waarom wordt voor dit zonnepark dan nu al het licht op groen gezet?

Het heeft ermee te maken dat de plannen voor het park al van voor 2018 dateren. Toen zijn plannen gemaakt voor zonneparken in onder andere Sappemeer, maar ook in het park van Hoogezand.

Plan voor 2019 klaar

Het langetermijnplan gaat onder andere over een zonnepark bij Slochteren, waar veel ophef over is. Nog voor het eind van het jaar wil wethouder Jaap Borg (VVD) dit plan af hebben.

Aansluiting op stroomnet

Ook de aansluiting van het park op het stroomnet wekt vragen op. Eerder werd duidelijk dat dat bij parken in de omgeving van Stadskanaal problemen oplevert. Volgens wethouder Boersma is dat geen probleem in Hoogezand.

Gemeenteraad stemt over park

De gemeenteraad van Midden-Groningen moet nog stemmen over de komst van het park in Hoogezand. Hoewel er veel vragen zijn, lijkt dat een formaliteit: coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en SP hebben al aangegeven voor te gaan stemmen. Die partijen hebben samen een meerderheid.

Lees ook:

- Zonneparken in Groningen: waar staan ze al en waar komen ze?