Basketbalclubs voor komend seizoen uit de brand: 'Maar er blijft werk aan de winkel'

De basketballers van BVG en Scylla uit de stad Groningen zijn voor komend seizoen uit de zorgen. Het Corpushuis in Stad blijft in elk geval tot 1 juli 2019 beschikbaar.

Dat laat wethouder Paul de Rook weten via Twitter.

Zoeken naar permanente oplossing

'Heb de basketballers net kunnen informeren dat het gelukt is het Corpushuis tot 1 juli 2019 open te houden. Daarmee zijn ze in ieder geval het volgend seizoen weer onder dak. Zo hebben we meer tijd om te zoeken naar een permanente oplossing.'

'Erg blij mee'

Oorspronkelijk zou het Corpushuis vanaf januari volgend jaar al niet meer beschikbaar zijn, omdat het gesloopt gaat worden. Dat is nu in ieder geval een half jaar uitgesteld. Timon Veenstra, voorzitter van BVG, is opgelucht.

'Daar zijn we uiteraard erg blij mee. Het basketbal is in elk geval voor komend seizoen veilig gesteld. Ik heb de wethouder net gesproken aan de telefoon, hij kon nog geen vooruitzicht geven op een structurele oplossing. Er blijft werk aan de winkel dus', aldus Veenstra.

Gymzalen

Het alternatief dat de gemeente Groningen tot nu toe bood, gymzalen, werd niet aanvaard door BVG en Scylla. 'Met klimrekken aan de muur en baskets die tegen de muur aan hangen, kunnen wij niet spelen', zei Kristian Halbersma van Scylla eerder tegen RTV Noord.

