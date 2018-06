De politie heeft dinsdag in de binnenstad van Groningen een automobilist aan de kant gezet omdat hij zonder geldig rijbewijs achter het stuur zat.

Het bleek al de achtste keer te zijn dat de chauffeur op dit vergrijp werd betrapt.

Auto weg

De politie heeft zijn auto in beslag genomen. Omdat de automobilist al vaker in de fout is gegaan, krijgt hij zijn wagen niet meer terug.