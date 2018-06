Protest tegen verkeersplannen Oosterhamrikkade: 'Niet meer van deze tijd'

Een kleine tweehonderd buurtbewoners waren dinsdagavond aanwezig bij een demonstratie tegen de verkeersplannen van het Groninger stadsbestuur voor het gebied rond de Oosterhamrikkade.

Als het aan het bestuur ligt wordt de busbaan opengesteld voor autoverkeer en verdwijnen de bussen naar onder meer de Vinkenstraat in De Oosterparkwijk.



Petitie

De demonstranten waren voor het grootste deel afkomstig uit de wijken die te maken krijgen met de voorgestelde plannen van de gemeente.



De demonstratie begon met een aantal toespraken. Aanwezige lokale politici kregen en petitie overhandigd. Daarna verplaatsten de demonstranten zich naar de Oliemuldersbrug. Na een uurtje zat de actie er op.

'Niet meer van deze tijd'

Actieleider Linda Nijlunsing was blij met de opkomst. 'Als je door de buurt loopt, hoor je vaak: het heeft toch geen zin om te demonstreren. Dus deze opkomst is geweldig.'

Het grootste bezwaar van Nijlunsing is dat het verkeersplan 'niet meer van deze tijd is', zegt ze. 'Dat je in deze tijd 12.000 auto's de stad in stuurt. Moeten de parkeergarages soms vol? Wie naar bijvoorbeeld het UMCG wil, heeft opties genoeg. Denk aan elektrische busjes of de fietssnelweg.'

Raadscommissie

Woensdag is er een raadscommissie over de zaak. Ook voorafgaand daaraan is er een korte actie van de tegenstanders. Nijlunsing: 'Wij zeggen: niet doen, het is een slecht plan.'

Het College van burgemeester en wethouders liet in februari, toen de keuze voor het Oosterhamriktracé bekend werd gemaakt, dat 'deze variant doet het meest recht aan de ambities van de gemeente: meer ruimte voor groen, meer bomen, beter zichtbaar maken van het Oosterhamrikkanaal en de aanleg van nieuwe wandelpaden'.

