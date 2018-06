Spoorzicht in Warffum verkocht: 'Het moet weer beregezellig worden'

Café-Restaurant Spoorzicht in Warffum is verkocht. Het monumentale pand uit het jaar 1826 stond te koop omdat de huidige eigenaren de exploitatie niet rond kregen. De koper heeft grote plannen voor de invulling van het gebouw.

Het pand is gekocht door ondernemer Matthijs van der Ploeg uit Zoutkamp. Hij bezit al meerdere panden in de regio waaronder café Hammingh in Garnwerd.

Aan het water

'We gaan in Warffum hetzelfde doen als in Garnwerd. Het moet weer een bloeiend café worden waar toeristen terecht kunnen. Dit is ook een prachtig historisch pand aan het water', vertelt Van der Ploeg.

'Het moet er weer beregezellig worden. Ik heb iets met dit soort panden aan het water.'

Sfeer

Van der Ploeg wil dat het gebouw zijn caféfunctie terugkrijgt: 'Dit moet een plek worden waar toeristen zich thuis voelen. Die kunnen dan na een bezoek aan het openluchtmuseum Het Hoogeland hier terecht. Ik heb al een paar prachtige oude meubels gezien die voor sfeer gaan zorgen.'

Daarnaast wil de ondernemer dat het dorp ook terecht kan in het café. Zo gaat hij weer een biljart plaatsen. Ook wil hij er een ijssalon maken en moet er plek zijn voor feesten. 'De plannen hangen natuurlijk samen met de nieuwe uitbater', zegt Van der Ploeg. Hij gaat op zoek naar een exploitant.

Vorige eigenaren

Heleen Blazer en haar man hebben vier jaar geleden Spoorzicht overgenomen. Ze begonnen het restaurant Bij Moeders. 'Het was een uitdaging maar uiteindelijk hadden we te weinig klandizie voor het restaurant', vertelt Blazer. Voor drie ton was het pand te koop gezet.

Blazer gaat niet verder in de horeca. Ze is inmiddels een nieuw bedrijf begonnen dat stiefgezinnen ondersteunt. 'Een stel dat bij elkaar komt en al kinderen heeft uit een vorige relatie hebben soms wat begeleiding nodig. Ik heb ervaring met coaching en vindt het mooi om dit weer op te pakken', vertelt Heleen Blazer.

