Pand voedselbank Delfzijl wordt gesloopt De voormalige gymzaal (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het huidige pand van de voedselbank in Delfzijl gaat tegen de vlakte. De voormalige gymzaal aan de Europaweg is in slechte staat en stond eerder al op de nominatie om gesloopt te worden.

Geschreven door Martin Drent

Verslaggever

Vorige maand werd bekend dat de voedselbank op 1 januari verhuist naar kerkgebouw De Ark aan de Waddenweg, waardoor het huidige pand leeg komt te staan. De nodige mankementen Het was een lange wens van de voedselbank om een nieuw onderkomen te krijgen. Het pand kampte met de nodige mankementen. Zo lekte het dak, ging de verwarming regelmatig kapot en golft de vloer, wat voor gevaarlijke situaties zorgt als vrijwilligers met een trap bij een hoge stelling moeten. Vijf jaar huren Vanaf 1 januari worden er geen diensten meer gehouden in De Ark. De voedselbank gaat het gebouw vijf jaar lang huren van de Protestantse Gemeente Delfzijl. De Voedselbank Appingedam-Delfzijl wordt gerund door dertig vrijwilligers en levert wekelijks aan 140 gezinnen een voedselpakket. De sloop van de gymzaal aan de Europaweg kost de gemeente Delfzijl 80.000 euro. Lees ook: - Voedselbank Appingedam-Delfzijl verhuist naar kerkgebouw