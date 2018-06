Pijpfitters van Waterbedrijf Groningen beste van de wereld

Ze gingen naar Las Vegas voor het allerhoogste en die ambitie werd waargemaakt. De pijpfitters van het Waterbedrijf Groningen zijn dinsdagnacht in de Amerikaanse gokstad wereldkampioen geworden.

Het team onder leiding van Eefko Aukes werd eerder al Nederlands kampioen. Zes uur per week trainde het vriendenteam en dat had resultaat.

Wat is pijpfitten?

Fitten houdt in dat pijpen, buizen of leidingen op elkaar worden aangesloten. De manier waarop gefit wordt is van een aantal factoren afhankelijk. Het materiaal waarmee de fitting tot stand wordt gebracht moet in bepaalde mate vervormd kunnen worden. Daarom zijn fittingen vaak gemaakt van messing, koper of temperijzer.



